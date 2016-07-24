У Грузії загинув альпініст з України - ЗМІ
17:42, 24 липня 2016Суспільство
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Грузинські рятувальники знайшли тіло молодого чоловіка на горі Ушба у високогірній Сванетії.
Прізвище загиблого поки не названа / Фото : infa.kharkov.ua
Як повідомляє «Ехо Кавказу» з посиланням на телекомпанію «Руставі-2», загинув альпініст з України, який неодноразово підкорював вершини Грузії.
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«Інформацію про загибель Ігоря я отримала від спільних друзів. Він був досить сильним і атлетичним альпіністом. Разом з ним ми були в горах в травні, щоб підкорити Казбегі», - сказала гід Наталія Ніколашина.
Інші деталі події і прізвище загиблого поки не повідомляються.
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