У Грузії загинув альпініст з України - ЗМІ

Як повідомляє «Ехо Кавказу» з посиланням на телекомпанію «Руставі-2», загинув альпініст з України, який неодноразово підкорював вершини Грузії.

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«Інформацію про загибель Ігоря я отримала від спільних друзів. Він був досить сильним і атлетичним альпіністом. Разом з ним ми були в горах в травні, щоб підкорити Казбегі», - сказала гід Наталія Ніколашина.

Інші деталі події і прізвище загиблого поки не повідомляються.