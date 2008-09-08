На кордоні з Росією затримали Жигулі з українцями і майже 2 млн. рублів
10:53, 08 вересня 2008Суспільство
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Порушники позбулися всього
У пункті пропуску «Ізварине» на кордоні з Росією співробітники прикордонної та митної служб затримали групу наших співвітчизників, що в’їжджала в Україну автомобілем «ВАЗ».
Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, під час огляду транспортного засобу правоохоронці виявили під обшивкою задніх дверцят та під панеллю приладів 1 мільйон 850 тисяч російських рублів, які не були задекларовані.
У результаті – порушники позбулися не лише грошей, а й транспортного засобу, який було конфісковано та передано у митницю.
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