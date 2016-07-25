У Кропивницькому заарештували двох поліцейських, підозрюваних в отримані $8,5 тисячі хабара

Як повідомляє прес-служба прокуратури Кіровоградської області, 24 липня старшому оперуповноваженому та оперуповноваженому Кіровоградського відділу поліції, яких підозрюють у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди у розмірі 8,5 тисячі доларів, суд обрав запобіжні заходи.

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Зокрема, за клопотанням прокуратури Ленінським районним судом Кропивницького капітану та лейтенанту поліції обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Також рішенням суду встановлено можливість внесення застави розміром 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (110 тисяч гривень).

Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, вказаних поліцейських було затримано 23 липня. Вони вимагали кошти за непритягнення до кримінальної відповідальності мешканця обласного центру за надуманими звинуваченнями у розбещенні неповнолітніх. Слідчі прокуратури затримали двох правоохоронців під час отримання частини неправомірної вигоди у сумі 3 тисячі доларів.