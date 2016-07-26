Одеська єпархія УПЦ МП закликала владу захистити автоколону "хресної ходи"

"Ми звертаємося до керівників Управління СБУ в Одеській області, прокуратури Одеської області, обласної поліції з клопотанням про припинення можливих провокацій з боку екстремістських організацій, які планують напади на одеських учасників Хресного ходу. Клопочемо також про виділення відповідної кількості співробітників для супроводу автоколони з паломниками, т. к. радикали не приховують своїх планів нападу на віруючих по всьому маршруту руху", - йдеться у заяві УПЦ МП, передає Думська.

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"Ще раз підкреслюємо: у нас немає політичних амбіцій і гасел, а є одна мета – зберегти мир і злагоду в Україні, згуртувавши багатонаціональний український народ у русі до правового європейській державі, де чітко дотримуються записані в Конституції права віруючих на свободу вираження своїх релігійних почуттів", - стверджує єпархія.

Як повідомляв УНІАН, активісти одеського Автомайдану заявили про намір блокувати готуються до виїзду в Київ автобуси з учасниками так званої "хресної ходи".

В організації «Автомайдан Одеса» повідомили, що представники Опозиційного блоку, в тому числі, депутат Верховної Ради Микола Скорик, організовують виїзд з Одеси 10 автобусів з учасниками «хресної ходи».

«Але, є інформація, що автобусів повинно бути не 10, а 22. Вони доїдуть до Київської області, а там підуть пішки. Попереджаємо, що жоден автобус «блаженних любителів російського світу» не виїде з Одеси», - йдеться в заяві Автомайдану.