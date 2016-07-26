В Одесі активісти мають намір не пустити до Києва автобуси з учасниками "хресної ходи"

Як повідомили УНІАН у прес-службі організації «Автомайдан Одеса», представники Опозиційного блоку, в тому числі, депутат Верховної Ради Микола Скорик, організовують виїзд з Одеси 10 автобусів з учасниками «хресної ходи».

«Але є інформація, що автобусів повинно бути не 10, а 22. Вони доїдуть до Київської області, а там підуть пішки. Попереджаємо, що жоден автобус «блаженних любителів «руського мира» не виїде з Одеси», - сказали в прес-службі.

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В організації підкреслили, що представники патріотичних сил сьогодні зберуться, щоб скоординувати свої сили і дії залежно від ситуації. Активісти також закликали перевізників подумати, перш ніж транспортувати учасників «хресної ходи», виїзд яких планується на вечір вівторка, 26 липня.

Як повідомляв УНІАН, за маршрутом «хресної ходи» УПЦ МП в Києво-Святошинському районі Київської області було знайдено закладені гранати і димові шашки.

Після цього міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що представники правоохоронних органів заблокували проходження «хресної ходи» УПЦ МП вулицями Києва.

«Отримавши відповідну інформацію (про знаходження двох закладок гранат і димових шашок - УНІАН), в порядку запобігання можливим терористичним загрозам і провокаціям навколо хресної ходи православної церкви (МП) - мною були дані вказівки втрутитися в порядок анонсованої організаторами ходи по місту Києву», - підкреслив він.