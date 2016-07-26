США цього тижня передадуть Україні безпілотники та прилади нічного бачення - Пайєтт

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол США в Україні Джеффрі Пайєтт повідомив під час дискусійного клубу, організованого фондом «Відкрий Україну».

Говорячи про допомогу Сполучених Штатів українським військовим, Пайєтт зазначив, що "ми вже на сьогодні зобов'язалися надати більше ніж 600 мільйонів доларів допомоги у сфері безпеки".

За його словами, цього тижня в Україну буде доставлено чергове спорядження.

"У нас цього тижня відбудеться ще одна велика доставка безпілотних літальних апаратів. Ми доставимо більше приладів нічного бачення у найближчі кілька днів", - заявив Пайєтт.

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Посол не уточнив точну кількість спорядження, яке надійде до України.

Також він згадав, що в Україну доставлялися радари.

За його словами, Сполучені Штати допомогли "дуже хоробрим українським жінкам і чоловікам, солдатам та матросам, сухопутним військам та морським силам вашої країни тими засобами, які вони можуть використовувати для стримування російської територіальної агресії".