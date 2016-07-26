Завтра у Львові вшанують жертв Скнилівської трагедії

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради, передає Львівський портал.

Заходи відбудуться біля пам'ятного знаку на летовищі, місця загибелі, та біля каплички.

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О 10.00 год у капличці на території летовища відбудеться служба. О 12.00 год учасники пішою ходою перейдуть до пам’ятного знаку, де о 12.45 год відбудеться спільна молитва.

До сегменту на летовищі покладуть квіти та запалять лампадки.

Нагадаємо, трагедія сталася 27 липня 2002 року під час демонстрації фігур вищого пілотажу. Тоді загинуло 77 людей, постраждали понад 300.