В Одесі перевізники відмовилися везти до Києва учасників "хресної ходи"

Як повідомив УНІАН керівник громадської організації «Рада громадської безпеки» Марк Гордієнко, після переговорів з представниками патріотичних організацій Одеси перевізники пізно ввечері 26 липня відмовилися відправитися до Києва.

У прес-службі «Автомайдану Одеса» також повідомили, що «паломники» не виїхали з Одеси завдяки патріотичним організаціям: «Автомайдан», «Самооборона Одеси», «Оберіг», «Морська Самооборона», «Рада громадської безпеки»», «Айдар», «Український Народний спротив», національний рух «ДІЯ» та ін.

«До Умані, на всяк випадок, стояли ще 3 пости», - зазначили в прес-службі Автомайдану.

При цьому в Одеській єпархії УПЦ МП звинуватили активістів у зриві виїзду 10 автобусів з паломниками до столиці. За даними прес-служби єпархії, 26 липня о 22.00 з Одеси було заплановано виїзд більш як 500 «паломників».

«Одеська єпархія завчасно звернулися до керівництва правоохоронних органів регіону з клопотанням про запобігання цій провокації. Причому, ці звернення було доставлено у відповідні інстанції, де їх прийняли», - зазначили у прес-службі.

В єпархії стверджують, що до моменту збору автоколони в центрі міста – біля Свято-Пантелеймонівського Одеського чоловічого монастиря – там з'явилися люди в камуфляжі, які заходили в автобуси, що під’їжджали, і погрожували водіям. За їх даними, невідомі нібито обіцяли проколоти шини, розбити лобове скло і спалити автобуси.

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«Причому це робилося прямо на очах співробітників СБУ і поліції, які не вживали жодних заходів з припинення таких дій», - заявили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше активісти одеського Автомайдану заявили про намір спільно з іншими патріотичними силами блокувати автобуси з учасниками так званої «хресної ходи» Української православної церкви Московського патріархату, які готуються до виїзду до Києва.

За даними представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, російські спецслужби спробують використати «хресну ходу» для дестабілізації ситуації в Україні.