В Україні збирають гроші на зйомки фільму про психологічні та соціальні проблеми бійців АТО після повернення додому (відео)

Як повідомили УНІАН у кіностудії, зніматиме фільм український режисер Ігор Парфенов.

В картині планують висвітлити як соціальний аспект процесу повернення ветеранів до мирного життя, так і психологічний, зокрема проблему ПТСР - посттравматичного стресового розладу.

"ПТСР це привид війни, що переслідує суспільство у мирному житті. ПТСР переживають 80% усіх, хто бачив війну. Він існує як фоновий психологічний стан і впливає на людину у будь-яких навіть найпростіших ситуаціях: стосунки у сім’ї, здатність до відчуття емоцій, тощо. Це важкий стан постійного неврозу, який виникає через 3-6 місяців після отримання травми і, якщо не працювати над проблемою, залишається з людиною на все життя", - наголошують у кіностудії і додають, що сьогодні в Україні ні самі військові, ні суспільство не готові до вирішення цієї проблеми.

За планом фільм має вийти на екрани вже у березні 2017-го року. Оскільки це незалежне кіно, команді важливо знайти фінансування на проект саме через краудфаундинг, (посилання на сторінку проекту) таким чином ще до виходу фільму привертаючи увагу до проблеми ПТСР.

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"Події цієї військової драми відбуваються у сучасній Україні. Історія 5-ти учасників війни на Донбасі – це реалістична та шокуюча історія про героїв-мучеників. Гробові гроші, що були отримані героями за смерть одного з братів, проходять по фільму як 30 срібняків. А протез, кинутий на стіл судді добровольцем, що не був визнаний державою, говорить про те, що війна все ще не скінчена… Війна з бюрократією та корупціонерами поглинула народ", - йдеться у синопсисі фільму «Смерть людини».

"Ми будемо вдячні за підтримку, адже долучаючись, інформаційно та фінансово підтримуючи проект, ви не словом, а ділом стверджуєте важливість цієї проблеми і робите крок до її вирішення", - наголосили у студії.