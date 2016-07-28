Історик Грицак про причини рішення Сейму Польщі по Волині: "Українці просто потрапили під роздачу"

Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" сказав історик, професор Українського католицького університету, член Несторівської групи Ярослав Грицак.

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"Щоб краще зрозуміти, уявіть, що у Варшаві править польський варіант Януковича. Не такий бандитський, але шкідливий, оскільки ламає країну через коліно. І головна подібність - мова ненависті по відношенню до колишньої партії влади та нинішньої опозиції. Українці просто потрапили під роздачу: якщо попередня влада робила все для того, щоб відкласти резолюцію про геноцид на Волині, то нова почала з того, щоб прийняти її", - сказав історик.

Повний текст інтерв'ю Ярослава Грицака читайте у випуску журналу "Новое время" 29 липня.