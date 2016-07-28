У Генпрокуратурі хочуть до кінця року перевірити прокурорів на доброчесність

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Очищення прокуратури, з моєї точки зору, має відбутися в два етапи: перший етап - одноразовий, це перевірка доброчесності існуючого персоналу, і ця робота передбачена законом, проводиться періодично», - заявив він.

Читайте такожХолодницький: Онищенко перебуває на території країни-агресора

«Цього року ми її (перевірку на доброчесність) закінчимо, по закону у нас 6 місяців. Якщо немає негативної інформації, підтвердженої службовою перевіркою, – людина вважається такою, що пройшла перевірку», - додав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство юстиції у червні зареєструвало наказ Генпрокуратури, яким затверджено порядок проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів.

Метою вказаної перевірки є виявлення прокурорів, які повідомили недостовірну інформацію в анкеті доброчесності, в тому числі щодо відповідності рівня життя наявному у них та членів їх сімей майну та одержаним доходам.

Згідно з цим наказом, прокурори ГПУ, регіональних і місцевих прокуратур та слідчі органів прокуратури мають подати анкету доброчесності.

25 липня на сайті Генпрокуратури було опубліковано анкети доброчесності прокурорів.

В цих анкетах прокурори «підтверджують», що вчасно задекларували своє майно і не вчиняли корупційних дій, а також що рівень їхнього життя відповідає доходам.