Генпрокуратура оприлюднила анкети доброчесності прокурорів

З документами можна ознайомитися на сайті ГПУ.

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Як зазначила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган, "неправдиво вказана інформація в декларації доброчесності прокурорів буде приводом для притягнення до дисциплінарної відповідальності або звільнення з посад, або з органів прокуратури загалом".

Вона зауважила, що генпрокурор Юрій Луценко також вже заповнив анкету доброчесності.

В цих анкетах прокурори «підтверджують», що вчасно задекларували своє майно і не вчиняли корупційних дій, а також що рівень їхнього життя відповідає доходам.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство юстиції у червні зареєструвало наказ Генпрокуратури, яким затверджено порядок проведення таємної перевірки доброчесності прокурорів.

Метою вказаної перевірки є виявлення прокурорів, які повідомили недостовірну інформацію в анкеті доброчесності, в тому числі щодо відповідності рівня життя наявному у них та членів їх сімей майну та одержаним доходам.

Згідно з цим наказом, прокурори ГПУ, регіональних і місцевих прокуратур та слідчі органів прокуратури мають подати анкету доброчесності.