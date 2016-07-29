Google повернув радянські назви на карту окупованого Криму

Сервіс повернув низці міст назви, які були до ухваленого Верховною Радою закону про декомунізацію, передає ТСН.

Так, Красноперекопськ, який мав отримати назву Яни Капу, підписаний назвою, яка була до закону про декомунізацію.

Зазначається, що якщо шукати населений пункт за новою назвою, сервіс знаходить його, але відображає й старий варіант. Це стосується української та російських версій.

Раніше у компанії повідомляли, що старі назви будуть повернені лише на російську версію сервісу.

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Нагадаємо, 12 травня Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування 69 населених пунктів Автономної Республіки Крим і 1 села на території Севастопольської міськради в рамках декомунізації. Майже всім їм були визначені кримськотатарські назви, які вони носили до депортації кримських татар з півострова.

Водночас, згідно з текстом документа, він набирає чинності з моменту повернення тимчасово окупованої території півострова під загальну юрисдикцію України. На даний момент, згідно з базою законодавства на сайті парламенту, цього ще не відбулося (зміст документів, які не вступили в силу, відображається на жовтому тлі).

Як відомо, Росія анексувала Крим навесні 2014 року. Київ та міжнародна спільнота не визнають анексію і вважають півострів українською територією.l