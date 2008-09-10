Юрія Покальчука поховають завтра на Байковому кладовищі

Письменника Юрія Покальчука поховають завтра о 16.00 на Байковому кладовищі у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі громадської організації “Мистецьке об’єднання “ОsтаNNя баррикада”, 11 вересня о 14.00 відбудеться відспівування письменника у церкві на Аскольдовій горі, поховання - о 16.00 на Байковому кладовищі.

Усіх, кому не була і не є байдужою постать Ю.Покальчука, «ОsтаNNя барикада» просить долучитися до заходів пам’яті та прощання.

Як повідомлялося, Ю.Покальчук помер цієї ночі на 68-му році життя після тяжкої хвороби.

З-під його пера вийшло 17 книжок та понад 600 публікацій в періодиці. Його твори переклали багатьма іноземними мовами.

Значна частина життя Ю.Покальчука була пов’язана з телебаченням. Він працював на телеканалі "1+1", був членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, а останнім часом – головою Громадської ради при Національній раді.