З 1 серпня у тестовому режимі повинен запрацювати електронний реєстр переселенців - Тука
З 1 серпня 2016 року в тестовому режимі планується запуск електронного реєстру тимчасово переміщених осіб.
Про це в ефірі 5 каналу заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.
"Наскільки мені відомо, з 1 серпня реєстр має запрацювати в тестовому режимі. Тоді ми отримаємо певні об'єктивні вже дані про кількість людей, які перебувають і на обліку, і постійно мешкають на території України", - сказав він.
Читайте такожООН виділить понад 24 мільйонів на відновлення житла в Донецькій області
Водночас Тука зауважив, що створенням реєстру – це компетенція Міністерства соціальної політики.
"Я чув заяви пана міністра про те, що в подальшому ведення цього реєстру має передатися нашому міністерству, але наші юристи робили певні попередні висновки, що для цього потрібно зміни до чинного законодавства", - сказав він.
Як відомо, Кабмін створив три територіальні управління Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб в Донецькій, Луганській і Херсонській областях.