З 1 серпня у тестовому режимі повинен запрацювати електронний реєстр переселенців - Тука

Про це в ефірі 5 каналу заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.

"Наскільки мені відомо, з 1 серпня реєстр має запрацювати в тестовому режимі. Тоді ми отримаємо певні об'єктивні вже дані про кількість людей, які перебувають і на обліку, і постійно мешкають на території України", - сказав він.

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Водночас Тука зауважив, що створенням реєстру – це компетенція Міністерства соціальної політики.

"Я чув заяви пана міністра про те, що в подальшому ведення цього реєстру має передатися нашому міністерству, але наші юристи робили певні попередні висновки, що для цього потрібно зміни до чинного законодавства", - сказав він.

Як відомо, Кабмін створив три територіальні управління Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб в Донецькій, Луганській і Херсонській областях.