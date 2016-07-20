У Вінниці конкурсна комісія визначила, хто з переселенців отримає кошти ЄС на власну справу

Як повідомяляє прес-служба Вінницької ОДА, під час засідання конкурсна комісія на чолі з першим заступником голови облдержадміністрації Андрієм Гижко заслуховувала бізнес-плани підприємців з числа переселенців та визначала - хто з них отримає компенсацію на розвиток власної справи в рамках проекту ЄС.

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Під час засідання перший заступник голови Вінницької облдержадміністрації - Андрій Гижко підкреслив: «Після проведених консультацій з громадськими організаціями та переселенцями, які наголошували на тому, що особливо актуальним питанням для них на сьогодні є отримання компенсації на купівлю обладнання для власної справи, Департаментом регіонального економічного розвитку облдержадміністрації було підготовлено відповідні пропозиції щодо розширення механізмів фінансової допомоги переселенцям в рамках проекту ЄС «Центр адаптації переселенців та підприємців із зони АТО та Криму у Вінницькій області» та направлено до Представництва ЄС. Запропоновані зміни були погоджені і підприємці з числа переселенців зможуть отримати компенсацію за придбане обладнання та інші основні засоби. Відповідно, протягом червня 2016 року проводився конкурс бізнес-планів, в рамках якого переселенці подавали документи для отримання компенсації на відновлення, розширення або започаткування власної справи. Відтак, 19 та 22 липня п.р. проводитимуться засідання конкурсної комісії, де і визначатиметься - хто із бізнес-переселенців отримає фінансову допомогу у вигляді компенсації на власну справу в рамках проекту».

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До конкурсної комісії, яка складається з 9 чоловік , входять представники координатора проекту та громадських організацій, що опікуються проблемами переселенців. При цьому, обсяг наданої фінансової підтримки залежатиме від кількості створених робочих місць та відповідності виду господарської діяльності пріоритетним напрямкам, визначеним грантовою угодою.

«Загалом, за час проведення конкурсу, переселенцями було подано 39 заявок на загальну суму, що значно перевищує заплановану проектом. Остаточні результати та список тих, хто переміг в конкурсі будуть відомі після 22 липня п.р. після проведення обох засідань конкурсної комісії», - додав Андрій Гижко.​