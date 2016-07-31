На Львівщині легковик впав із мосту в річку, є постраждалі

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, дорожньо-транспортна пригода сталася 30 липня о 16:10 в селі Тухолька Сколівського району. Водій автомобіля Chevrolet Lacetti не впорався з керуванням, внаслідок чого легковик з'їхав із автомобільного мосту та впав у річку Бринівка.

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Внаслідок ДТП постраждав водій та п’ятеро пасажирів автомобіля, з них три дитини віком 7-8 років. Всі потерпілі – члени однієї родини, жителі міста Київ.

Травмованих госпіталізовано до Сколівської районної лікарні, один дорослий - у стані середньої важкості, п’ятеро осіб з легкими травмами. Причини події - з'ясовуються.