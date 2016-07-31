Посол розповів про стан українців, які постраждали в ДТП з автобусом у Норвегії
11:47, 31 липня 2016Суспільство
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Стан українців, які постраждали внаслідок дорожньо-транспортної пригоди з автобусом у Норвегії, стабільний.
Стан українців, які постраждали в ДТП з автобусом у Норвегії, стабільний / aftenposten.no
Про це повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Норвегії В'ячеслав Яцюк в ефірі телеканала "112 Україна", посилаючись на поліцію і представників госпіталів в Норвегії.
Яцюк уточнив, що аварія сталася недалеко від Осло.
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Як повідомляв УНІАН, в Норвегії 30 липня сталася ДТП за участю туристичного автобуса з українцями. Згідно з повідомленням Департаменту консульської служби МЗС України, одна людина загинула, від 8 до 10 пасажирів отримали тяжкі травми.
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