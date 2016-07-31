Джемілєв: Не майте жодних ілюзій, Росія винищує наш народ

Про це заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв під час виступу на засіданні виконавчого комітету Всесвітнього Конгресу кримських татар, що проходить у турецькому місті Ескішехір, передає "Українська правда".

Говорячи про зниклих кримських татар на території анексованого Росією Крима, Джемілєв згадав про члена виконавчого комітету ВККТ Ервіна Ібрагімова.

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"Сумно, що наш близький друг Ервін викрадений кілька місяців тому... Ми сподіваємося, що він з'явиться і повернеться до сім'ї. Але треба бути реалістами: з 22 осіб, які зникли у Криму, поки не знайшловся жодний. Ось з якою державою ми маємо справу. Тому не майте жодних ілюзій - ця держава (РФ - ред.) винищує наш народ", - заявив Джемілєв.