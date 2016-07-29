Тука прокоментував включення окупованого Криму до російського округу: це нокдаун для "місцевої еліти"

Про це заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука, передає "5 канал".

"Для нас це (скасування "Кримського федерального округу" - ред.), на мій погляд, навряд чи якісь радикальні зміни відбуваються. Це, по-перше, величезний нокдаун, якщо не нокаут, до так званої "місцевої еліти", яка зрадивши, сподівалась отримати контроль над півостровом і не просто контроль, а, скажімо так, можливість спілкуватися з першими особами Федерації. Зараз чітко дали зрозуміти, що ваш час минув, ви такі самі, як решта, нічого у вас особливого немає", – сказав він.

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"Я чесно кажучи очікую, що найближчим часом почнеться досить масована інтенсивна заміна тих зрадників на можливо навіть фахових працівників спецслужб різних російських", – зауважив Тука.

Як повідомляв УНІАН, 28 липня президент РФ Володимир Путін приєднав окупований Крим до Південного федерального округу, таким чином усунувши "Кримський федеральний округ". Тепер в Південний федеральний округ входять Республіка Адигея (Адигея), Республіка Калмикія, окупований Крим, Краснодарський край, Астраханська область, Волгоградська область, Ростовська область, окупований Севастополь. Зазначається, що указ набирає чинності з дня його підписання.

"Кримський федеральний округ" Росія створила після того, як анексувала український Крим у березні 2014 року.