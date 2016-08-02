Ставицький про скандальний годинник за $ 600 тисяч: "Це не мої. Брата або батька"

В інтерв'ю "Українській правді" Ставицький зізнався, що мав колекцію годинників світових брендів, але зміг згадати на представленому фото тільки одні з них.

"Годинник "Юрій Гагарін" російського виробництва, які мені подарували на день народження. Мій Друг подарував", - сказав Ставицький.

А ось на питання, звідки у нього годинник вартістю $600 тисяч, Ставицький відповів: "Це точно не мої. Брата або батька".



"Кожен оцінює свою працю за своїм світовідчуттям... Ну хтось нецки збирає, хтось картини, а хтось...", - зазначив він. При цьому екс-міністр додав, що він "людина з бізнесу і може собі це дозволити".

Як повідомляв УНІАН, раніше деякі ЗМІ розповсюдили інформацію про затримання в Ізраїлі екс-міністра уряду Миколи Азарова. Сам Ставицький спростував це повідомлення і назвав його фейком.

"Це просто фейковая інформація (затримання та обшуки в будинку). Я вважаю, що те, що відбувається з моєю родиною і зі мною, - просто тиск з метою шантажу, а також використання моєї так званої справи в корисливих інтересах особами, які зараз борються за крісло генпрокурора", - сказав він.

Ставицький підозрюється в Україні у привласненні, розтраті державної власності шляхом зловживання владою. 24 березня 2014 року Генеральна прокуратура оголосила його в розшук.