МОЗ вимагає засідання РНБО через ситуацію з вакцинацією в країні

За даними Уляни Супрун, в Україні цього року вакциновано проти туберкульозу лише 11,5% дітей віком до 1 року. На її думку, значна проблема не лише у доставці вакцин, а й у ставленні до імунопрофілактики суспільства загалом.

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"За даними, озвученими на колегії МОЗ, на 1 липня з початку року було вакциновано дітей до року проти туберкульозу лише 11,5%, проти поліомієліту - 39%, проти кашлюка, дифтерії, правця - менше 2%. Проблема не лише у доставці вакцин, а також у тому, що дітей не вакцинують. У МОЗ підготували листи до президента та секретаря РНБО, де ми вимагаємо провести засідання з питань імунопрофілактики як важливої складової політики нацбезпеки в Україні. Ці листи готові і сьогодні будуть надіслані. Сподіваюся, буде швидка відповідь. Тему вакцинації слід поставити на високий державний рівень. Вакцинація - справа національної безпеки країни", - сказала Супрун.

Також вона підкреслила, що у МОЗ немає контролю та достовірної інформації, чи доставлено закуплені вакцини у регіони. "Поки немає накладних з підписами, що препарати отримано. Будемо зараз розбиратися. У четверг будуть остаточні та реальні цифри щодо наявності вакцин у регіонах. Ми опублікуємо цю інформацію на сайті МОЗ", - зазначила Супрун.