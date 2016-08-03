В Одесі відкрили пам'ятник українським ВДВ - меморіальну бойову машину десанту

Як повідомили в Міноборони, вона являє собою оригінальну бойову машину десанту БМД-1, встановлену на постаменті. За словами начальника Військової академії, колишнього командира 95-ї аеромобільної бригади генерал-майора Олега Гуляка, ідея встановити такий пам'ятник народилася з початком війни на Донбасі, передає Думская.net.

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«БМД-1 протягом багатьох років була основною бойовою машиною десанту, з неї почався розвиток Високомобільних десантних військ в їх сучасному розумінні, адже вона вперше дала можливість проводити бойові операції в тилу ворога з використанням броньованої техніки», - зазначив начальник академії.

БМД-1 - радянська бойова гусенична плаваюча машина, призначена для використання в повітряно-десантних військах і десантування парашутним або посадковим способом з військово-транспортного літака типу Ан-12 та Іл-76. Прийнята на озброєння в 1969 році, серійно вироблялася до 1987 року.

Станом на 2016 рік Збройні сили України мають у своєму розпорядженні 15 таких машин (ще 15 штук - БМД-2), усі вони перебувають на озброєнні 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади.