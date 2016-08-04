Фахівці ФБР у США досліджують склад вибухівки, закладеної під автомобіль Шеремета

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням ГПУ Андрій Шевченко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«На цей час співробітники ФБР залучені як спеціалісти, вони спільно з нашими експертами проводили додатковий огляд місця події, самого автомобіля. Оскільки в них більш сучасне обладнання, вони мають більший досвід в розслідуванні вибухів і проводять відповідні експертні дослідження на цей час стосовно речовини, яка використовувалась у вибуховому пристрої», - додав Шевченко.

«Вони були близько тижня… вони вже поїхали до себе додому і там проводять в своїх лабораторіях відповідні дослідження», - зауважив представник ГПУ.

«На цей час спеціалісти з ФБР допомагають встановити якісний хімічний склад речовини, яка була закладена. Єдине, що ми знаємо, що в еквіваленті складає близько 500 грамів тротилу», - сказав Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув 20 липня в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікує його загибель як умисне вбивство. До розслідування вбивства підключилося і ФБР США.