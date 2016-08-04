Слідство ще не встановило особи тих, хто заклав вибухівку для Шеремета - ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням Генеральної прокуратури Андрій Шевченко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Особа чоловічої статі має відповідну характерну ознаку зовнішності – це так звана «іспанська борідка», він доволі міцної статури. За експертними дослідженнями, зріс його складає не більше 175 сантиметрів, десь 168-175 сантиметрів, жінка – приблизно на 5 сантиметрів нижча за нього, тобто в жінки орієнтовно 163-168 сантиметри зріст», - сказав він.

«На цей час не встановлені», - додав Шевченко, відповідаючи на уточнююче запитання, чи встановлені особи, які заклали вибухівку під автомобіль журналіста Шеремета.

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Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув 20 липня в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікує його загибель як умисне вбивство. До розслідування вбивства підключилося і ФБР США.

22 липня видання "Обозреватель" опублікувало відео, яке описує нічну хронологію подій довкола машини, на якій вранці 20 липня підірвався Шеремет. На відео з камер спостереження жінка закладає вибуховий пристрій під автомобіль Subaru, що належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі та яким Шеремет фатально скористувався наступного ранку.

23 липня генпрокурор Юрій Луценко пообіцяв, що правоохоронці, що "злили" відео закладки вибухівки для Шеремета будуть "звільнені з ганьбою".