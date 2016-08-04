Справа про хабар у $150 тисяч: САП оскаржить розмір застави у 124 тисяч гривень для чиновниці Мінагропроду
Спеціалізована антикорупційна прокуратура має намір оскаржити рішення суду про заставу у 124 тис. грн для в.о. директора Департаменту з управління державною власністю Міністерства аграрної політики та продовольства України, затриманої за 150 тис. дол. хабара.
Про це УНІАН повідомили у Національному антикорупційному бюро України.
«Спеціалізована антикорупційна прокуратура має намір оскаржити рішення суду щодо розміру застави як такої, що не відповідає розміру предмету вчиненого даною особою злочину», - підкреслюється в повідомленні.
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Як повідомляв УНАН, 2 серпня у Києві детективи Національного антикорупційного бюро України спільно зі співробітниками СБУ затримали чиновницю Міністерства аграрної політики та продовольства під час одержання хабара у 150 тис. дол.
Сьогодні, 4 серпня, Солом’янський райсуд Києва обрав для неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із альтернативою внесення застави в розмірі 124 тис. грн.