Справа про хабар у $150 тисяч: САП оскаржить розмір застави у 124 тисяч гривень для чиновниці Мінагропроду

Про це УНІАН повідомили у Національному антикорупційному бюро України.

«Спеціалізована антикорупційна прокуратура має намір оскаржити рішення суду щодо розміру застави як такої, що не відповідає розміру предмету вчиненого даною особою злочину», - підкреслюється в повідомленні.

Читайте такожСБУ спіймала на хабарі у $150 тисяч чиновницю Мінагропроду (фото)

Як повідомляв УНАН, 2 серпня у Києві детективи Національного антикорупційного бюро України спільно зі співробітниками СБУ затримали чиновницю Міністерства аграрної політики та продовольства під час одержання хабара у 150 тис. дол.

Сьогодні, 4 серпня, Солом’янський райсуд Києва обрав для неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із альтернативою внесення застави в розмірі 124 тис. грн.