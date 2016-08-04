Справа про хабар у $150 тисяч: суд призначив чиновниці Мінагропроду заставу в 124,2 тисяч гривень

19:50, 04 серпня 2016
Суспільство
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Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту із правом внесення застави в сумі 124,2 тис. грн для в.о. директора Департаменту з управління держвласністю Міністерства аграрної політики та продовольства Олени Поліщук.

Суд призначив корумпованій чиновниці заставу у 30 разів меншу за хабар / Фото УНІАН

Як повідомили УНІАН у Солом’янському суді, таке рішення було ухвалено судом сьогодні.

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Як повідомляв УНАН, 2 серпня у Києві детективи Національного антикорупційного бюро України спільно зі співробітниками СБУ затримали чиновницю Міністерства аграрної політики та продовольства під час одержання хабара у 150 тис. дол.

За даними СБУ, чиновниця вимагала від підприємця 150 тис. дол. за сприяння перемозі у тендері на покупку дeржавного сільгосппідриємства.

Правоохоронці затримали чиновницю у столиці на службовій стоянці міністерства під час отримання всієї суми хабара.

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