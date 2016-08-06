У зв‘язку з обстрілом тимчасово призупинено пропуск громадян через КП "Мар’їнка" – ДПСУ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

«Сьогодні о 6 ранку, в час коли мав відкритися дорожній коридор «Донецьк-Курахове», бойовики здійснили обстріл контрольного поста «Мар’їнка». По позиціях КП з напрямку лісопосадки поблизу населеного пункту Олександрівка, що на непідконтрольній території, вогонь вівся зі стрілецької зброї калібру 5,45 мм та 7,62 мм», - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок обстрілу ніхто з громадян та прикордонників не постраждав.

«Аби не допустити жертв серед мирного населення пропуск осіб та транспортних засобів тимчасово призупинили», - повідомили у ДПСУ.

У відомстві нагадали, що декілька днів тому незаконні збройні формування здійснили обстріл контрольного поста «Майорськ». Тоді з напрямку населеного пункту Горлівка вогонь вів ворожий снайпер.

Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики протягом минулої доби 50 разів відкривали вогонь по позиціях підрозділів сил антитерористичної операції на Донбасі.