Ситуація в зоні АТО залишається складною, але контрольованою – штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в своєму Facebook.

"Ворог продовжує порушувати Мінські домовленості та застосовує важку артилерію і вогонь зі зброї заборонених калібрів. Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення АТО залишається складною, але контрольованою. Російські окупанти 50 разів відкривали вогонь по позиціях підрозділів Сил АТО. Зафікcовано 27 обстрілів на Маріупольському, 20 на Донецькому та 3 на Луганському напрямках", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, на Маріупольському напрямку супротивник впродовж доби з мінометів різних систем та гранатометів вів вогонь по опорних пунктах сил АТО на ділянці Мар’їнка – Красногорівка. У Богданівці та Чермалику ворог застосував міномети калібру 82 мм, а у Гнутовому та Широкиному великокаліберні кулемети. Позиції українських воїнів в Старогнатівці та Широкиному протистояли вогню БМП.

"На Донецькому напрямку російські окупанти з артилерії калібру 122 мм били по наших військах в Авдіївці. Вогонь з гранатометів та кулеметів великого калібру ворог вів по українських позиціях в районі Авдіївки, Невельського, Ленінського та Луганського. Гранатометному вогню протистояли захисники Пісків", - зазначають у прес-центрі.

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Водночас, мінометний та гранатометний вогонь, здебільшого неприцільний, ворог тричі відкривав на Луганському напрямку поблизу населених пунктів Кримського та Новозванівки.

При цьому зазначається, що спроб ведення повітряної розвідки з боку противника зафіксовано не було.

Як повідомляв УНІАН, вчора у Зайцевому Донецької області 120-мм міна контрольованих Росією бойовиків зруйнувала житловий будинок.