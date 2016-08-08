У Львові відбудеться найяскравіша подія серпня - фестиваль "300фест"
Гостей розважатимуть відомі українські виконавці, а кухарі частуватимуть львівськими та європейськими смаколиками.
У Львові 20-21 серпня цього року відбудеться музично-гастрономічний фестиваль "300ФЕСТ".
Як повідомляють організатори, подія уже претендує на звання найяскравішої у серпні, адже за підтримки ТМ "Львівське" очікуються багато сюрпризів і виступи відомих виконавців – DZIDZIO, БУМБОКС, ТНМК, Брати Гадюкіни та інших.
Програма заходу також включатиме:
- дегустація львівських і європейських страв;
- участь у кулінарних майстер-класах та конкурсах;
- дегустація традиційних українських та європейських сортів пива;
- якісна музика у виконанні відомих українських гуртів;
- дитячий майданчик і різноманітні зони відпочинку і фотографування;
- участь у конкурсах з цікавими подарунками.
"300ФЕСТ" буде проходити у Львові 20-21 серпня на території парку ім. Б. Хмельницького з 12:00 до 22:00. Квитки на свято можна придбати заздалегідь через сайт 300fest.com. Крім того, у соціальних мережах можна слідкувати за перебігом підготовки до фестивалю за хештегом 300fest.com . Завітайте на фестиваль та познайомтесь ближче з історією традицій Львова та Європи.
Не пропустіть найяскравіше свято серпня у Львові!