Контрабанда наркотиків на українсько-польському кордоні з початку року зросла більш ніж у 300 разів

Про це сьогодні, 8 серпня, повідомив на прес-конференції начальник Львівського прикордонного загону Сергій Мельник, повідомляє zik.ua.

За словами Мельника, на Волині частіше фіксують незаконне переміщення тютюнових виробів, на Львівщині – нелегальну міграцію. Найчастіше до ЄС незаконно хочуть потрапити громадяни пострадянських країн – Молдови, Грузії, Чеченської Республіки. Так, цього року за порушення державного кордону затримано 54 нелегальних мігранти. Польські прикордонники, у свою чергу, затримали 39.

Також збільшилися випадки, коли знаходять літальні апарати – літаки АН-2, мотодельтаплани. Останній такий випадок зафіксували сьогодні вночі. Тому посилено охорону кордону і пунктів пропуску, говорить Сергій Мельник.

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Поза межами пунктів пропуску прикордонники за сім місяців затримали 620 ящиків тютюнових виробів, у пунктах пропуску – близько 300. Також виявлено 145 одиниць зброї (ножі, газові балончики, травматична зброя), 120 боєприпасів – утричі більше, ніж минулого року.

Крім того, за словами Сергія Мельника, виявлено 7,5 кг наркотичних речовин – у 313 разів більше, ніж минулого року, 2 кг психотропних речовин – у 31 раз більше. Також виявлено 1 кг тротилу. У дев’яти випадках у пунктах пропуску виявлена контрабанда понад 83 кг бурштину.

У цілому контрабандних товарів виявлено на суму майже 5 млн грн, підсумував начальник Львівського прикордонного загону.

Зазначимо, Львівський прикордонний загін охороняє ділянку державного кордону з Польщею у межах Волинської та Львівської областей, протяжністю 220 км. На кордоні є сім пунктів пропуску – два для залізничного сполучення, чотири автомобільних та один у Львівському аеропорту.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що ЄС створює новий орган для захисту кордонів.