ЄС створює новий орган для захисту кордонів

Пропозиція Європейської Комісії щодо створення нового органу була підтримана під час переговорів представників 28 країн-членів ЄС та Європейського Парламенту (ЄП), які відбулись у середу, 22 червня, повідомляє DW.

Остаточно рішення про створення нового органу на базі нинішнього агентства Frontex буде ухвалене на засіданні ЄП у Страсбурзі наступного місяця. "Угода щодо створення Європейської прикордонної служби і служби берегової охорони засвідчує, що Європа в змозі діяти швидко і рішуче для подолання загальних викликів", - заявив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

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У структурі нової служби буде 1000 постійних працівників. Крім того, в рамках її роботи буде створено пул прикордонників у кількості 1500 осіб, які у будь-який момент протягом кількох днів зможуть бути задіяні у будь-якій точці ЄС. Передбачається, що держави-члени ЄС зможуть запросити допомогу новоствореного органу у випадку надзвичайних ситуацій. Новий орган стане кількісним та якісним розширенням базованого нині у Варшаві Агентства з охорони зовнішніх кордонів Євросоюзу Frontex.

Як повідомили в ЄК, метою створення нового органу є "інтегрований прикордонний менеджмент", що означає можливість залучення третіх країн, повернення мігрантів у країни їхнього походження, а також аналіз ризиків.

"Це не панацея, яка зможе розв'язати кризу мігрантів, з якою зіштовхнувся сьогодні ЄС, або повністю відновити довіру в межах Шенгенської зони, проте це перший крок, який зараз є вкрай необхідним", - пояснив логіку створення Європейської прикордонної служби і служби берегової охорони Артіс Пабрікс, голова делегації ЄП під час переговорів щодо створення нового органу.