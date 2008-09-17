У Київраді назвали «метро за 50 копійок» подвигом

Виїзна робоча група з вивчення ситуації з транспортом у Києві, до складу якої входять представники усіх фракцій Київради, дійшла висновку, що новий рухомий склад у столиці перебуває на європейському рівні, і надавати такий сервіс "за 50 копійок" є «подвигом».

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, за словами голови робочої групи, лідера фракції БЮТ в Київраді ОЛЕКСАНДРА Зінченка, «тут чітко простежується конкурс, і зовсім не у ціні за проїзд, а у створенні зручних маршрутів, покращених умов оплати тощо».

У ході виїзної наради по об’єктах КП «Київпастрансу» депутати відвідали трамвайне і тролейбусне депо, центр диспетчерського управління, швидкісну трамвайну лінію на Борщагівці.

«В цілому враження позитивне. Ми побачили, що підприємство готове вирішувати проблеми. Але транспортні проблеми столиці слід вирішувати комплексно», - сказав журналістам О.ЗІНЧЕНКО. Він також відзначив, що «Київпастранс» практично завершив формування автоматизованої системи управління комунальним транспортом. Вона дає змогу диспетчерові через супутник стежити за кожною одиницею транспорту і направляти водія чи надсилати допомогу в разі поломки.

Крім того, О.ЗІНЧЕНКО зауважив, що «увесь новий склад – це транспорт з низькою підлогою, зручний для пасажирів і просто незамінний для інвалідів».

У свою чергу, гендиректор КП «Київпастранс» Микола ЛАМБУЦЬКИЙ наголосив, що сьогодні практично не буває відхилень транспорту від графіка з вини працівників.

Разом з тим, депутати відзначили і проблеми – брак кадрів за невідповідної зарплати, недостатнє фінансування оновлення рухомого складу. За словами М.ЛАМБУЦЬКОГО, брак обігових коштів на сьогодні становить 130 млн. грн., і ці кошти залучають за рахунок кредитів.