Киянам доведеться купляти річні проїзні квитки

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про впровадження безконтактних карток у наземному і підземному комунальному транспорті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер столиці заявив сьогодні на брифінгу.

“Сенс цього розпорядження в тому, що ми запроваджуємо картки безконтактні, і за кожний проїзд буде сплачено”, - пояснив міський голова.

Він учергове наголосив, що вартість проїзду в комунальному транспорті залишиться такою же, як сьогодні, тобто 50 копійок.

“Кияни платитимуть стільки, скільки платили, але через проїзні квитки. Тобто, кому вигідно, він купить собі проїзд за 50 копійок шляхом придбання річного проїзного квитка”, - повідомив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Водночас, за його словами, такий проїзний невигідно купувати тим, хто приїхав до столиці.

“Таким чином, ми вирішимо проблему експлуатації комунального транспорту економічно вигідно для киян і для бюджету Києва”, - відзначив мер.