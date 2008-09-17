Навантаження на київські дороги перегнало прогноз на 2020 рік

Керівник робочої групи з вирішення транспортної кризи в столиці, голова фракції БЮТ у Київраді Олександр ЗІНЧЕНКО заявляє, що на сьогодні вже напрацьовано щонайменше 6 варіантів виходу з транспортної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні члени робочої групи з вирішення транспортної кризи в столиці провели зустріч з експертами. Більш як десять профільних інститутів і об`єднань підготували свої напрацювання поліпшення схеми руху комунального транспорту. Після засідання робоча група також зустрілася з лідерами профспілок. Представники «Київпастрансу» і «Київського метрополітену» порушили проблему плинності кадрів на підприємствах через низькі зарплати фахівців, які постійно працюють в умовах підвищеної небезпеки.

За словами О.ЗІНЧЕНКА, обидві сторони «відкрили один для одного ворота для інформації», і вирішення кризи вдалося розділити на оперативні та стратегічні речі.

«Потрібно думати не тільки про оперативні заходи, а в першу чергу, про стратегію розвитку транспорту. Тому що те навантаження на транспортну мережу і автодороги, яку ми очікували одержати до 2020-у році, вже перевиконано сьогодні, в 2008-у», - відзначив О.ЗІНЧЕНКО.

Голова робочої групи також запевнив, що всі поїздки і рейди здійснюються з однією метою – досконало вивчити ситуацію, щоб поліпшити становище комунальних транспортних підприємств, і в майбутньому зробити транспорт захищеною статтею міського бюджету.

За словами О.ЗІНЧЕНКА, на сьогодні вже напрацьовано не менш як 6 варіантів виходу з кризи. Фінальні висновки робочої групи буде розглянуто 30 вересня на сесії Київради, присвяченій транспортній темі.