Нацгвардія отримає для апробації екіпірування французького виробництва (відео)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацгвардії.

У відомстві зауважили, що на базі Навчального центру Нацгвардії у Нових Петрівцях одна з французьких компаній, що спеціалізується на виготовленні захисного екіпірування у військових та цивільних умовах радіаційного, хімічного та бактеріологічного зараження, представила протигази, шоломи та захисні костюми.

Представник компанії П’єр Родде розповів, що продукція їхньої фірми вже 10 років використовується у Франції, вони мають спецодяг і для військових, і для цивільних потреб. За словами Родде, цими засобами у Франції екіпіровані піхота, поліція та всі елітні підрозділи.

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«Україні презентовано нове покоління обладнання, обмундирування, яке було спеціально зроблене під замовлення за рекомендаціями французької армії. Під час моделювання зразків бралися до уваги практичність і зручність використання. Це обмундирування має дозволити солдату працювати набагато довше у важких умовах», - цитує прес-служба Родде.

У свою чергу, полковник Руслан Кріцин висловив думку, що це екіпірування може підвищити захист, комфорт і коефіцієнт ефективності виконання завдань.

Після презентації екіпірування було домовлено, що компанія надасть екземпляри для апробації нацгвардійцями, після чого будуть зроблені висновки і прийняті рішення щодо подальших дій.