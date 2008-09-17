У Чернівцях горіли гуртожиток і «Картопляна хата»

У Чернівцях горів гуртожиток медичного університету, розташований в історичній будівлі

Чернівці. 17 вересня. УНІАН. У центрі Чернівців на площі Філармонії в обідню пору сталась пожежа в історичній будівлі готелю «Брістоль», побудованому в часи Австро-Угорщини, де нині розміщено гуртожиток Буковинського державного медичного університету, фаст-фуд «Картопляна хата» та інші громадські об’єкти.

Як передає кореспондент УНІАН, частину площі Філармонії було перекрито для руху транспорту, на місці події працювало декілька пожежних машин.

Пожежу вже ліквідовано.

Причини пожежі поки не встановлені, однак з вулиці помітно, що вогонь спалахнув на одному з верхніх поверхів гуртожитку.

Нещодавно фасад цього будинку було відремонтовано до 600-річчя Чернівців. Міська влада неодноразово зверталася до Буковинського медичного університету і Міністерства охорони здоров’я з клопотанням про повернення цієї будівлі у комунальну власність міста, однак питання так і не було вирішено позитивно.