Генконсульство України в Італії підтверджує вбивство двох українок

Генеральне консульство України в Мілані підтвердило оприлюднену в ЗМІ інформацію про вбивство 43-річної громадянки України, тіло якої було знайдено вранці 17 вересня ц.р. на півночі Італії в містечку Вілла д’Адда (провінція Бергамо).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, за підозрою у скоєнні цього злочину затримано колишнього чоловіка загиблої - 67-річного громадянина Італії.

За фактом вбивства місцевим підрозділом карабінерів порушено кримінальну справу. Ведеться розслідування.

За наявними в Генконсульстві даними, дещо пізніше у м. Локателло (провінція Бергамо) у власному автомобілі було знайдено мертвою 42-річну жінку, яка, за попередніми даними, була українкою. Представники італійських правоохоронних органів не виключають зв’язку між обома випадками загибелі зазначених осіб.

Генконсульство України в Мілані вживає заходів з метою з’ясування обставин згаданих подій та отримання максимально повної інформації щодо загиблих. Справа перебуває на контролі в Департаменті консульської служби МЗС України.