Генконсульство України в Італії підтверджує вбивство двох українок
У різних містах однієї провінції
|Провінція Бергамо
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, за підозрою у скоєнні цього злочину затримано колишнього чоловіка загиблої - 67-річного громадянина Італії.
За фактом вбивства місцевим підрозділом карабінерів порушено кримінальну справу. Ведеться розслідування.
За наявними в Генконсульстві даними, дещо пізніше у м. Локателло (провінція Бергамо) у власному автомобілі було знайдено мертвою 42-річну жінку, яка, за попередніми даними, була українкою. Представники італійських правоохоронних органів не виключають зв’язку між обома випадками загибелі зазначених осіб.
Генконсульство України в Мілані вживає заходів з метою з’ясування обставин згаданих подій та отримання максимально повної інформації щодо загиблих. Справа перебуває на контролі в Департаменті консульської служби МЗС України.