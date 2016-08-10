На Луганщині екс-інспектора ДАІ заочно судитимуть за побиття місцевого жителя

Як повідомляє прес-служба обласної прокуратури, досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2015 року інспектор ДАІ, перебуваючи на території Біловодського району, застосував до місцевого жителя фізичну силу, заподіявши останньому тілесні ушкодження.

Більше того, обвинувачений, не маючи жодних на те законних підстав для застосування спеціальних засобів, погрожував потерпілому зброєю.

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Оскільки зазначений працівник правоохоронного органу переховується від органів слідства і суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на тимчасово окупованій території Луганської області, його оголошено в розшук.

У зв’язку з цим, на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні проведено спеціальне досудове розслідування, за результатами якого прокуратурою Луганської області до суду направлено обвинувальний акт стосовно вказаної особи за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.365 КК України.