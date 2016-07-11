На Дніпропетровщині двоє поліцейських підозрюються у катуванні та побитті громадянина

Як повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, встановлено, що у лютому 2016 року до Верхньодніпровського відділення поліції Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області був доставлений громадянин у стані алкогольного сп’яніння. Невдоволений відсутністю документів для отримання інформації щодо особи затриманого, капітан поліції наніс чоловікові не менше п’яти ударів ногами по тілу.

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Згодом, вступивши у попередню змову з майором поліції, з метою будь-яким способом залякати потерпілого та отримати від нього заяву про відсутність до них претензій щодо побиття, правоохоронці гумовим кийком нанесли чоловікові численні удари по голові та тілу.

Потрапляння крапель крові на аркуш паперу під час написання заяви ще більше обурило працівників поліції, в результаті чого вони декілька разів вдарили потерпілого обличчям об стіл. Катування затриманого з метою створення штучних доказів законності своїх дій тривало декілька годин.

Наразі правоохоронцям повідомлено про підозру у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Кримінальне провадження відкрито за вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України