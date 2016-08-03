У Запоріжжі колишньому патрульному пред'явлено підозру в побитті затриманого

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури Запорізької області, «сьогодні, 2 серпня, процесуальним прокурором у кримінальному виробництві повідомлено про підозру екс-співробітнику патрульної поліції Запоріжжя в скоєнні кримінального злочину».

За даними прокуратури, підставою для відкриття кримінального провадження щодо поліцейського стало побиття ним затриманого в приміщенні відділення поліції.

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«Слідчим відділом прокуратури Запорізької області встановлено, що 04.07.2016г. даний співробітник правоохоронного органу, перебуваючи в приміщенні одного з відділень поліції Запоріжжя, заподіяв затриманому за адміністративне порушення громадянину, який перебував в наручниках, тілесні ушкодження: завдав два удари рукою в обличчя і удар металевою частиною вішалки по ногах», - повідомили в прес-службі прокуратури.

Після виявлення факту вчинення злочину співробітник патрульної поліції був звільнений з органів правопорядку.

Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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Дії, на сьогоднішній день екс-патрульного кваліфіковані, як злочин, передбачений ч. 2 ст. 365 КК України - «Перевищення влади або службових повноважень, що супроводжувалося насильством».