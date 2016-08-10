Російські ЗМІ повідомили про затримання 7 "диверсантів" в окупованому Криму

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

"Затримано сім осіб, в тому числі координатори з Криму – місцева агентура", — заявив співрозмовник агентства.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у ФСБ Росії заявили, що нібито відвернули вчинення в Криму терористичних актів, підготовлених Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, об'єктами яких були критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова.

У ФСБ стверджували, що в результаті оперативно-розшукових заходів в ніч на 7 серпня в районі міста Армянськ виявлена "група диверсантів". Також у ФСБ заявили про ліквідацію «агентурної мережі» Головного управління розвідки Міноборони України.