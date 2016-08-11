На Рівненщині СБУ затримала групу "кришувальників" незаконного видобутку бурштину

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник прес-групи УСБУ в Рівненській області Інна Ілючок, трьох зловмисників, які систематично вимагали гроші за неперешкоджання незаконному видобутку бурштину було затримано 10 серпня поблизу міста Дубровиця.

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Вимагачі встановили контроль за ділянкою лісу із багатими покладами «сонячного каменю» та за винагороду дозволяли працювати місцевим копачам. Якщо «старателі» відмовлялись платити, вони застосовували фізичну силу, знищували техніку, а також встановлювали грошові «штрафи».

Співробітники СБУ затримали зловмисників у момент передачі 500 дол.США від місцевого «старателя».

Один з членів групи виявився колишнім співробітником органів внутрішніх справ.

За матеріалами СБУ прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Тривають оперативно-слідчі дії.