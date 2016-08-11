У Києві затриманий за кермом "лівої" машини поліцейський замість покарання отримав підвищення - волонтер

Керівником карного розшуку Подільского району столиці став затриманий за кермом "лівої" машини Начальник сектору розшуку транспортних засобів. Про це у своєму блозі на "Українській правді" пише волонтер Роман Синіцин.

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Як пояснив Синіцин, 22 червня о першій ночі черговий екіпаж Патрульної Поліції, по вулиці Правди у місті Києві переслідував та блокував автомобіль Range Rover, характер руху якого викликав підозри у вживанні водієм спиртних або наркотичних засобів.

"За кермом автомобіля перебував Начальник сектору розшуку транспортних засобів Подільського відділу поліції Малько В'ячеслав Володимирович. Патрульні його впізнали, проте Малько стверджує, що він безробітний і це зафіксовано в процесуальних документах. Відбувається словесна перепалка, Малько лізе на поліцейських з кулаками, до нього застосовують спецзасіб – кайданки. Відразу вмикається типовий в таких ситуаціях сценарій: "це не я був за кермом, а мої тверезі друзі", "в драгер задуватись відмовляюсь", - йдеться у блозі Синіцина.

За його словами, у поліцейських викликала підозри справжність свідоцтва про реєстрацію Range Rover. Тому викликали слідчо-оперативну групу, автомобіль евакуювали на штраф-майданчик, а експерт з СОГ вилучив свідоцтво.

"Начальник сектору викрадення автотранспорту їздить п'яний на "лівій" донецькій машині з підробленими документами", - стверджує Синіцин.

Він пояснив також, що у випадку вчинення правопорушення чи злочину співробітником поліції – на місце події повинна виїжджати інспекція з кадрів ГЛАВКу, проте ніхто так і не приїхав, хоча патрульні викликали: "Про те, що Малька затримали у той час знав уже весь Подільський райвідділ та й не тільки".

"На наступний день Мальку повертають свідоцтво про реєстрацію ТЗ. Повертають підроблений техпаспорт. На наступний день Мальку повертають автомобіль. В ЄРДР не вносять інформацію про подію. 8 липня 2016 року суддя Юлія Зарицька скасовує протокол по 130 статті КУпАП (керування ТЗ в стані алкогольного сп'яніння) стосовно Малька. Інформація щодо опору співробітникам поліції не береться до уваги. Відео не береться до уваги. Зарицька скасувала постанову, керуючись ст.247ч.1 "Відсутність події і складу адмінправопорушення", - пояснює механізм "реваншу" волонтер.

За інформацією Романа Синіцина, декілька років тому цей же Range Rover уже затримували та доставляли на штрафмайданчик ДАІ Подільського району: "Тоді також вилучався техпаспорт і його долучили до провадження як речовий доказ. Він має зберігатися з матеріалами, оскільки був визнаний підробленим. Range Rover теж арештований і мав би бути на штраф-майданчику. Реального власника машини нам знайти так і не вдалось, зареєстрована вона у Донецьку. Невідомо чи існує реальний власник у природі, машина цілком може бути краденою в Україні або закордоном, а номери вузлів та агрегатів "перебитими".

Волонтер продемонстрував фото техпаспортів на машину: із попереднього затримання та вилучений у Малька: "Як кажуть: "знайдіть відмінності".

Синіцин заявив, що тиждень тому начальник Подільського управління поліції Іщенко Владислав Миколайович підвищив Малька і призначив своїм заступником і начальником Кримінального розшуку Подільського району.

Джерела автора матеріалу у поліції відзначають, що сектори розшуку транспортних засобів у райвідділках столиці – один з найбільш прибуткових в корупційному плані.

"Начальники секторів та й рядові оперуповноважені прекрасно знають, хто на їх території займається викраденням авто. Зазвичай співробітники таких секторів працюють в тісній зв'язці зі злочинним світом і заробляють на тому, що повертають автомобілі власникам за суттєву винагороду. Випадки коли такі співробітники їздять на "лівих" (крадених або сумнівного походження) авто далеко не поодинокі. Це нормальна практика", – заявив Синіцин.

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"Я прошу вважати викладену нижче інформацію повідомленням про злочин. Вірніше цілий ряд злочинів. Вчинених: Іщенко Владиславом Миколайовичем, який призначив на посаду свого заступника В'ячеслава Малька. Покривав злочинну діяльність Малька. Іщенко, до речі, родич колишнього керівника поліції Києва – Терещука. Був начальником ДАІ у Луцьку під час Майдану. Місцеві активісти стверджують, що Іщенко причетний до переслідування місцевих майданівців. Пройшов відбір в патрульну поліцію, служив там недовго - дуже швидко став начальником Подільського Відділу Поліції. Малько Вячеслав Володимирович, начальник карного розшуку Подільського району , заступник начальника райвідділу. Слідчий і експерт Слідчо-оперативної групи, які виїжджали на місце затримання Малька та вилучали свідоцтво – не реєстрація події в ЄРДР. Суддя Подільського районного суду Зарицька Юлія Леонтіївна", – підкреслив волонтер Синіцин.