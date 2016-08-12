В Одесі в акваторії пляжу знайшли 3 реактивні міни часів Другої світової

Як повідомляє Головне управління ДСНС в Одеській області, 11 серпня о 15:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на пляжі "Ланжерон", в акваторії Чорного моря, на відстані 250-300 метрів від берега, на глибині близько 10 метрів виявлені 3 реактивні міни калібру 320 мм часів Другої світової війни.

Як з’ясувалося, на вибухонебезпечні предмети випадково натрапив дайвер-любитель під час чергового занурення.

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Через 15 хвилин надійшло ще одне повідомлення про виявленняавіабомби ФАБ-50 часів Другої світової війни на вулиці Педагогічна, 21-А. Небезпечний предмет знайшов будівельник під час робіт на будівництві багатоповерхового квартирного будинку.

Вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення заплановано на сьогодні, 12 серпня.