В Одесі під час дайвінгу чоловік виявив 200-кілограмову авіабомбу часів війни
11:45, 10 серпня 2015Суспільство
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В Овідіопольському районі Одеської області на узбережжі Чорного моря виявлено 200-кілограмову авіаційну бомбу часів Другої світової війни.
Сапери знищать бомбу 10 серпня / narodka.com.ua
Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС в Одеській області, 9 серпня о 21.00 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що біля села Молодіжне, на узбережжі Чорного моря, під час заняття дайвінгом чоловік виявив авіаційну бомбу ФАБ-200.
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Знешкодження вибухонебезпечного предмету групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення заплановано на 10 серпня.
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