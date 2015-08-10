В Одесі під час дайвінгу чоловік виявив 200-кілограмову авіабомбу часів війни

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС в Одеській області, 9 серпня о 21.00 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що біля села Молодіжне, на узбережжі Чорного моря, під час заняття дайвінгом чоловік виявив авіаційну бомбу ФАБ-200.

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Знешкодження вибухонебезпечного предмету групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення заплановано на 10 серпня.