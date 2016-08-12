У харківські поліклініки надійшли вакцини проти дитячих захворювань

Про це сьогодні, 12 серпня, повідомила заступник директора Департаменту охорони здоров'я Маргарита Голубова, повідомляє city.kharkov.ua.

Вона зазначила, що це вакцини проти кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, поліомієліту, гемофільної інфекції, гепатиту В, отиту, менінгіту. Вакцини почали надходити в харківські поліклініки в останні півроку, було чотири поставки препарату. У кожній установі вони зберігаються в спеціальних холодильниках, для проведення дитячих щеплень розроблений графік.

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Маргарита Голубова зазначила, що кількість вакцин, що є в наявності в місті, покриває лише 30% потреби. Проте, в ситуації з вакцинами намітилося поліпшення, якщо порівнювати з надходженнями препаратів в останні роки. Наприклад, вакцина БЦЖ не надходила в міські установи 2,5 року. Туберкулін (вакцина проти туберкульозу) купувався за кошти міського бюджету. Тільки 27 липня цього року Міністерство охорони здоров'я дало дозвіл на ввезення цієї вакцини, і найближчим часом вона з'явиться в харківських поліклініках.

Зазначимо, всі вакцини поставляються в Україну за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) на замовлення Міністерства охорони здоров'я.