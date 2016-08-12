Знайдені в Одеській області останки американського пілота часів Другої світової передали США

Як повідомили УНІАН у Посольстві США в Україні, про це американський дипломат сказав сьогодні під час виступу в Національному військово-історичному музеї у Києві на церемонії, присвяченій репатріації з України під опіку США останків другого лейтенанта армії США, який був збитий поблизу Нових Троянів, Одеська область, в червні 1944 року.

Йдеться про останки двох пілотів, збитих під час операції "Френтік" - серії бомбардувальних операцій проти Німеччини у період Другої світової війни, проведених американськими літаками, які вилітали з баз у Великій Британії та південній Італії, а потім сідали на трьох летовищах в Україні.

Ім'я другого лейтенанта не розголошується до повного підтвердження результатів ідентифікації.

«Я хотів би подякувати Міністерству оборони і Генеральному штабу, і всім в уряді України, хто зробив цю репатріацію можливою», - зазначив Паєтт.

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«Ці американські пілоти, які базувалися у Полтаві, представляли наше найвеличніше покоління, як у нас прийнято вважати. Ми ніколи не забували цих героїв і жертви, принесені ними заради Сполучених Штатів і цінностей, які ми спільно сповідуємо. Я знаю, що українці мають такі ж почуття по відношенню до ваших солдатів, які сьогодні захищають майбутнє України в АТО», - наголосив посол.

«США завжди роблять усе можливе, щоб повернути додому тих американців, яких свого часу недорахувалися», - наголосили в посольстві.

Пошукові роботи у селищі Нові Трояни Одеської області тривали більше місяця. Для цього представники Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ і Національного військово-історичного музею України пройшли відповідну підготовку на курсі з пошуку та ексгумації тіл загиблих на базі ВМС США.