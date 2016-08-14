В Одеській області рятувальники шукають працівника елеватора, який впав з баржі у Дунай

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, 13 серпня о 07.45 до служби порятунку «101» надійшла інформація про те, що в суботу о 03.15 на 94-му кілометрі річки Дунай з баржі за борт упав працівник елеватора.

Читайте такожОдеса у полоні стихії: під час урагану в Чорному морі врятували 97 осіб

На пошуки людини виїхала водолазна група аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС у кількості 6 осіб.

Прибувши на місце події, рятувальники почали пошукові роботи на човні «Прогрес». Водолазна група обстежила 35 км берегової смуги Дунаю, але людину не виявила.

«Пошуки були припинені о 18.15. Сьогодні, 14 серпня, о 8.20 пошукові роботи відновлені», - відзначили у прес-службі.