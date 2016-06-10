На Грибовицькому сміттєзвалищі відкритих осередків горіння немає, продовжуються пошуки еколога

Про це УНІАН повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

"Силами ДСНС здійснюється проливка окремих осередків тління сміття на площі близько 200 кв.м. Продовжуються роботи щодо пошуку зниклого працівника підприємства "Збиранка", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що до робіт залучено 119 чоловік особового складу та 36 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі спалахнула масштабна пожежа. Після завершення гасіння під час збору пожежно-технічного обладнання стався зсув сміття, під який потрапили троє рятувальників та еколог львівського комунального підприємства "Збиранка".

31 травня трьох рятувальників знайшли мертвими. Тіло ще однієї особи досі не виявили. Пошукові роботи було призупинено через загрозу виникнення зсуву.

Відкрито провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Крім того, УСБУ у Львівській області відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість) за фактом пожежі на полігоні поблизу Львова. Підставою для цього стала заява громадського активіста, який просив розслідувати передумови виникнення пожежі на сміттєзвалищі, до яких, за його інформацією, можуть бути причетні місцеві посадовці.